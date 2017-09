Ζήσης: «Τιμή μου που βρέθηκα στην σπουδαία βραδιά του θρυλικού Ίβκοβιτς» (pic)

Στο σπουδαίο φιλικό προς τιμήν του Ντούσαν Ίβκοβιτς έπαιξε ο Νίκος Ζήσης και σήμερα αποφάσισε να κάνει μια ανάρτηση στο twitter για τον σπουδαίο Ντούντα.

Ο Έλληνας γκαρντ ανέβασε μια φωτογραφία από την χθεσινή βραδιά, γράφοντας: «Ήταν μεγάλη μου τιμή να είμαι μέλος αυτής της σπουδαίας βραδιάς για τον θρυλικό Ντούσαν Ίβκοβιτς».

Δείτε την φωτογραφία

It was a big honor to be part of this great night for the legendary Dusan Ivkovic! #ThankYouDuda pic.twitter.com/D8yj73407i

— Nikos Zisis (@nik683) 21 Σεπτεμβρίου 2017