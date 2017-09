Θαλάσσιο λιοντάρι «ερωτεύτηκε» τον Καντέρ! (pics & vids)

Οι Θάντερ όντας αρκετά χαλαροί, αφού οι υποχρεώσεις στο ΝΒΑ αργούν ακόμα, πήγαν εκδρομή σε ζωολογικό κήπο και εκεί είχαν διάφορες περιπέτειες.

Κυνήγησαν πεταλούδες, ζωγράφισαν με ελέφαντες και ένας θαλάσσιος ελέφαντας ερωτεύτηκε τον Ενές Καντέρ.

Απολαύστε τους:

A day at the @okczoo ! pic.twitter.com/QBC3WsEHDh

Steven caught a butterfly at @okczoo ! However .... pic.twitter.com/QpA9vMfVAX

More @okczoo adventures: Jerami collaborated on a painting with a very talented elephant. pic.twitter.com/OlSmmc43v0

— OKC THUNDER (@okcthunder) 20 Σεπτεμβρίου 2017