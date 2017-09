Ο Ιμπάκα «τρολάρει» τον... Ντόναλντ Τραμπ! (pic & vid)

Μετά τη συνάντηση που είχε ο Τραμπ με τους ηγέτες των Αφρικανικών κρατών προέβη στις καθιερωμένες δηλώσεις.

Όμως όταν αναφέρθηκε στην Ναμίμπια, την βάφτισε... Νάμπια και το γεγονός αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του (γεννημένου στο Κονγκό), Σέρτζε Ιμπάκα.

«Πιστεύω ότι το επόμενο Africa Game του ΝΒΑ πρέπει να γίνει στην Νάμπια» έγραψε στο twitter χρησιμοποιώντας τα emojis που κλαίνε από τα γέλια.

I think the next #NBAAfricaGame should be in Nambia https://t.co/KIfwSIo75T

Δείτε και το χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων του Τραμπ

The President of the United States just made up an African country while speaking to African leaders pic.twitter.com/GBY56lYP5f

— NowThis (@nowthisnews) 20 Σεπτεμβρίου 2017