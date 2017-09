Μπάρκλεϊ: «Τα καημένα τα μωρά, δεν μπορούν να παίξουν back to back παιχνίδια» (vid)

«Αυτά τα καημένα τα μωρά δεν μπορούν να παίξουν back to back παιχνίδια» δήλωσε αρχικά σε περιθώριο εκδήλωσης του SMU και συνέχισε:

«Βγάζουν 30 με 40 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, αλλά δεν πρέπει να τους πιέζουμε. Τα ιδιωτικά τζετ και τα ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων δεν είναι αρκετά και γι αυτό θέλω να επιδοκιμάσω το ΝΒΑ που τα κάνει όλα τόσα εύκολα για αυτά τα καημένα τα μωρά».

"You know these poor babies can't play back-to-back games."

Charles Barkley rips the NBA changing the schedule. pic.twitter.com/7YlPIpSiTg

