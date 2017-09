Ανατροπη: Kοντά σε συμφωνια με την Αdidas o Aντετοκούνμπο! (pic)

Ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες στο ΝΒΑ είναι πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού υπάρχουν πολλές εταιρίες αθλητικών ειδών που θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Ο «Greek Freak» έχει συμβόλαιο με την NIKE που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και πλέον είναι κοντά στο να αλλάξει... στέγη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ελληνοαυστραλός δημοσιογράφος Νίκος Μεταλλινος που συνεργάζεται με το ESPN, ο «Human Alphabet» βρίσκεται πολύ κοντά στο να δώσει σύντομα τα χέρια με την Adidas.

Στη διάρκεια της σημερινής μέρας (20/9). ο Γιάννης έχει ραντεβού με τους ανθρώπους της Nike, η οποία θα προσπαθήσει να τον διατηρήσει στο δυναμικό της. Μάλιστα πρόκειται να του προσφέρει και το δικό του προσωπικό παπούτσι με το όνομα του.

Όμως οι άνθρωποι της Adidas χρησιμοποίησαν ένα σχόλιο του ηγέτη των Μπακς στο Instagram του Θον Μέικερ και έστειλαν στον Αντετοκούνμπο ένα τζιπάκι γεμάτο παπούτσια κάθε είδους. Η κίνηση αυτή άρεσε πολύ στον Γιάννη και μπορεί να κανει τη διαφορά.

Αν το deal ολοκληρωθεί, ο Έλληνας φόργουορντ θα πάιρνει περισσότερα και από τον Πορζινγκις, ο οποίος είναι ο πιο καλοπληρωμένος Ευρωπαίος στην ιστορία της Adidas, με έξι εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Να τονισθεί πως η NIKE διατηρεί το δικαίωμα να ισοφαρίσει οποιαδήποτε πρόταση για να τον κρατήσει στο δυναμικό της.

Giannis Antetokounmpo has a meeting with Nike later today, but I'm told that he is leaning towards signing with adidas.

