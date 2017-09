Κάλινιτς για Ίβκοβιτς: «Μαθήματα μπάσκετ και ζωής»! (pics)

«Δεν μπόρεσα να είμαι εκεί λόγω του τραυματισμού μου όμως θέλω να πω ένα μεγάλο "ευχαριστώ" για το γεγονός ότι μου έδωσες την ευκαιρία το 2013 ώστε να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να σταθώ στο πιο υψηλό επίπεδο. Σε ευχαριστώ επίσης για το ότι μου έμαθες πολλές για το μπάσκετ και τη ζωή. Ώρα να απολαύσεις την απόσυρσή σου. Θρύλος Ντούντα» ήταν το μήνυμα του Σέρβου φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε στο Twitter.

Couldn't be there because of the injury, but one biggest "Thank you" for giving me chance back in 2013. to prove myself on a biggest stage..

— Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 20 Σεπτεμβρίου 2017