Στούντιο yoga κατηγορεί τον ΛαΒάρ για... κλοπή του logo τους! (pic)

Μπορεί ο ΛαΒάρ Μπολ να ονειρεύεται μεγαλεία με την Big Baller Brand, όμως ήδη τα πρώτα εμπόδια άρχισαν να εμφανίζονται στον δρόμο του.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το καναδέζικο στούντιο yoga στην Οτάβα με το όνομα «Modern Body», κατηγορεί τον πατέρα της γνωστής μπασκετικής οικογένειας πως έχει κλέψει το logo τους για να το χρησιμοποιήσει στο νέο παπούτσι του ΛαΜέλο Μπολ.

Δείτε τις ομοιότητες

Price for LaMelo Ball's shoe, The Melo Ball 1, is $395, $100 less than Lonzo's shoe. pic.twitter.com/cJFI3C76TQ

— Darren Rovell (@darrenrovell) 31 Αυγούστου 2017