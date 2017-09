«Clicks» από τη Media Day του Ολυμπιακού για την EuroLeague (pics & vid)

Παίκτες και τεχνικό τιμ ποζάρουν εν όψει της νέας αγωνιστικής σεζόν για την επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε στην δημοσιότητα μερικά από τα clicks της Media Day.

New look Nikola Milutinov! #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/JwIbdMeYv7

Are @pap_33 and K. Papanikolaou with their new personal coach ? #ELMediaDay @olympiacosbc pic.twitter.com/GQCmhQVUSh

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Σεπτεμβρίου 2017