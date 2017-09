Και με τη... βούλα στους Λέικερς ο Μπόγκουτ (pic)

Ο Αυστραλός σέντερ ήταν ο μεγάλος άτυχος πέρυσι, αφού στο πρώτο του παιχνίδι πέρυσι με τους Καβαλίερς και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο λεπτό, τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Από τη στιγμή που ξεπέρασε το πρόβλημα και «βγήκε» στην free agency, οι Λέικερς συμφώνησαν μαζί του για τον επόμενο χρόνο και στη συνέχεια ανακοινώθηκε και επίσημα.

OFFICIAL: Lakers Sign @andrewbogut

The veteran from Australia will wear #66 for the purple and gold. #LakeShow https://t.co/WlU6xce39p

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 19 Σεπτεμβρίου 2017