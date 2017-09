Ντουράντ: «Ήταν ηλίθιο να χρησιμοποιήσω τους Θάντερ και τον Ντόνοβαν στο twitter. Συγνώμη!» (pics & vid)

«Χρησιμοποιώ το twitter για να έρθω κοντά με τους θαυμαστές. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να έρθεις κοντά με τους φίλους του μπάσκετ. Όμως προχώρησε λίγο περισσότερο. Και μερικές φορές αυτό συμβαίνει ότι μπαίνω σε ένα τέτοιο debate με τους φιλάθλους για το άθλημα που αγαπάω» δήλωσε αρχικά ο Κέβιν Ντουράντ σε ένα event που ήταν καλεσμένος στο Σαν Φρανσίσκο και συνέχισε:

«Δεν μετανιώνω που μιλάω μαζί τους στο twitter. Μετανιώνω που χρησιμοποίησα το όνομα του πρώην προπονητή μου, του Μπίλι Ντόνοβαν, όπως και των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Ήταν παιδιάρισμα. Ηλίθιο. Μετανιώνω που το έκανα αυτό και ζητώ συγνώμη».

Να σημειωθεί ότι ο Κέβιν Ντουράντ είχε πει ότι δεν του άρεσε να παίζει με τον Μπίλι Ντόνοβαν ενώ υπογράμμιζε ότι το ρόστερ δεν ήταν καλό.

Μάλιστα είχε χαρακτηρίσει «γατιά» τους παίκτες της Οκλαχόμα προκαλώντας και τις αντιδράσεις των παικτών της ομάδας, όπως του Ενές Καντέρ.

