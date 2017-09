Έγινε πατέρας την ώρα που έπαιζε στον τελικό ο Στίματς! (pic)

Ti znas da ce tata uvek biti tu da bdi nad tobom, danju nocu da cuva svoju princezu i srce svoje. Zao mi je sto nisam bio tu kad si dosla na svet, ali ne brinem posto znam da te brat sacekao, bices ponosna kad budes saznala gde je tata bio!! Volim te!!

A post shared by Vladimir Stimac (@stimac51vladimir) on Sep 19, 2017 at 12:31am PDT