Πανδαιμόνιο μέσα στην βροχή για την πρωταθλήτρια Σλοβενία! (pics & vids)

Περίμεναν χρόνια αυτή την στιγμή και δικαίως το πανηγυρίζουν!

Η αποστολής της Σλοβενίας έκανε την νύχτα, μέρα από τους πανηγυρισμούς στην Λιουμπλιάνα.

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την «Congress Squre» μέσα στην βροχή και αποθέωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Πρώτος το λόγο πήρε φυσικά ο MVP του Eurobasket, Γκόραν Ντράγκιτς, ο οποίος εκθείασε τον Λούκα Ντόντσιτς: «Θυμάμαι τις πρώτες μου ημέρες στην ομάδα και τον μέντορά μου, Γιάκα Λάκοβιτς. Σ' αγαπάω Γιάκα! Σε εκτιμώ, όπως και τους παίκτες που υπήρχαν πριν από εσένα, ώστε εμείς να μάθουμε το μπάσκετ και να υπερασπιζόμαστε τα χρώματα αυτής της χώρας. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που έχουμε ένα τέτοιο διαμάντι σαν τον Λούκα Ντόντσιτς εδώ. Στα 18 του έχει αποδείξει πως είναι σωστός ηγέτης. Πιστεύω πως θα έρθουν πολλά μετάλλια στο μέλλον».

Φωτογραφίες: Ekipa24, dnevni, zurnal24

Dragić: Here in #Slovenia we can be proud on such a pearl and great talent like @luka7doncic. Our future is bright! @Goran_Dragic #mojtim pic.twitter.com/wQ2hGZOS37

— #mojtim (@SlovenianSports) 18 Σεπτεμβρίου 2017