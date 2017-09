Ο θρύλος του ΝΒΑ εξήγησε σε συνέντευξή του, ότι όταν ήταν 13 χρονών ήταν θύμα του τυφώνα «Χούγκο» και το γεγονός αυτό τον επηρέασε και με το παραπάνω!

«Ήξερα τις ανάγκες που υπήρχαν και γι' αυτόν τον λόγο ήθελα να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσα».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Tim Duncan continues to raise money for his relief fund supporting hurricane relief in the U.S. Virgin Islands. pic.twitter.com/268srxb5Bv

— NBA (@NBA) 18 Σεπτεμβρίου 2017