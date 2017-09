Το «ευχαριστώ» του Ντράγκιτς στον Στιβ Νας! (pics)

Μετά την κατάκτηση του Eurobasket από την εθνική Σλοβενίας και την ανάδειξη του Γκόραν Ντράγκιτς σε MVP, ο Στιβ Νας συνεχάρη μέσω των social media τον πρώην συμπαίκτη του στο Φοίνιξ:

«Συγχαρητήρια στον φίλο μου Γκόραν Ντράγκιτς για την κατάκτηση του Eurobasket και την ανάδειξή του σε MVP. Συγχαρητήρια και στον πρώην προπονητή μου στο Φοίνιξ, Ιγκόρ Κοκόσκοφ που οδήγησε την Σλοβενία σε μια ιστορική νίκη».

Η απάντηση του Ντράγκιτς ήταν άμεση: «Σε ευχαριστώ Στιβ που ήσουν ο μέντοράς μου». Κάτι που έχει πει πολλές φορές και στο παρελθόν.

Ε, εξηγούνται πολλά!

Thank u Steve for mentoring me!!! https://t.co/sJPoh69hFj

— Goran Dragić (@Goran_Dragic) 18 Σεπτεμβρίου 2017