Η Σλοβενία κατέκτησε το φετινό Eurobasket, με τον Γκόραν Ντράγκιτς να κάνει... όργια στον τελικό.

Ο ηγέτης της ομάδας του Κοκόσκοφ είχε 35 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3ασίστ 2 κλεψίματα, οδηγώντας τη χώρα του στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Απολαύστε τον

MVP MVP MVP @Goran_Dragic with 35pts in the #EuroBasket2017 Final! @kzs_si pic.twitter.com/MUCZTUtUEz

— FIBA (@FIBA) 17 Σεπτεμβρίου 2017