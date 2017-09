O Μαρκ διόρθωσε τον Ναβάρο για τα μετάλλιά του! (vid)

Ο Καταλανός γκαρντ ολοκλήρωσε την τεράστια καριέρα του με τη «ρόχα» κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο 40ό Eurobasket. Η Ισπανία επικράτησε της Ρωσίας κι έτσι ο «La Bomba» ανέβηκε για έκτη φορά σε βάθρο σε Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενώ είχαν προηγηθεί δυο χρυσά (2009, 2011), δυο ασημένια (2003, 2007) κι ένα χάλκινο μετάλλιο (2001). Παρ' όλα αυτά έδειξε μόνο ένα... δάχτυλο κατά την απονομή και ο Μαρκ τον διόρθωσε άμεσα!

Navarro: First, FIRST!

Marc: Dude, are you drunk?

Navarro: Well, first, third... You know... pic.twitter.com/no6B6grvHn

— Alexander Chernykh (@chernykh) 17 Σεπτεμβρίου 2017