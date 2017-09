Ο Αντόνοφ νόμιζε πως θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι των Ισπανών, όμως ο Πιέρ Οριόλα είχε άλλη άποψη.

Ο παίκτης της «φούρια ρόχα» φιλοδώρησε με ένα μεγαλόπρεπεστατο στοπ τον Ρώσο, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα του να τρέξει στον αιφνιδιασμό.

Απολαύστε τη φάση

No easy baskets in the bronze medal game ! #EuroBasket2017 @baloncestofeb @PierreOriola

https://t.co/1xf8mQU7WH pic.twitter.com/61E1mG9Ah7

— FIBA (@FIBA) 17 Σεπτεμβρίου 2017