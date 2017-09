Τι κοινό έχει η νέα φανέλα των Ουόριορς και ο Λίλαρντ; Ένα δέντρο! (pic)

Στην εκδήλωση που έγινε στο Λος Άντζελες, το ΝΒΑ παρουσίασε τις «statement» φανέλες των ομάδων.

Η εμφάνιση των Ουόριορς τράβηξε τα βλέμματα, ενώ έφερε στάμπα ένα δέντρο, το οποίο εκπροσωπεί το Όκλαντ.

Με το ίδιο, όμως, δέντρο είναι... δεμένος ο παίκτης των Μπλέιζερς, Ντέιμιαν Λίλαρντ, καθώς το έχει τατουάζ στο θώρακα, αφού το Όκλαντ είναι η γενέτειρά του.

Oakland native Damian Lillard actually has the street sign tree tattooed on the exact location of the @Warriors' "Town" jerseys. pic.twitter.com/pAk4TahImo

— Nick DePaula (@NickDePaula) 16 Σεπτεμβρίου 2017