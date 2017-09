Περίπου 6000 Σλοβένοι φίλαθλοι αναμένονται στο Sinan Erdem! (pic)

Η Σλοβενία θα παίξει σε τελικό Eurobasket για πρώτη φορά στην ιστορία της και αναμένεται να έχει μεγάλη υποστήριξη από συμπατριώτες της στο γήπεδο.

Ο Κλέμεν Πρέπελιτς έκανε tweet για τον αυριανό τελικό με τη Σερβία (21:30), δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για τους περίπου 6000 Σλοβένους φιλάθλους που θα βρεθούν στο Sinan Erdem για να σπρώξουν την ομάδα του Κοκόσκοφ στο χρυσό μετάλλιο.

Περιμένουμε πως και πως να δούμε την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν στο ματς με τη Σερβία.

Excited to see about 6000 slovenian fans in Istanbul tomorrow!! #mislovenci #

— Klemen Prepelic (@KlemenPrepelic) 16 Σεπτεμβρίου 2017