Το δίλημμα του Κόμπι στο NBA2K18! (pic)

Οι Λέικερς θα αποσύρουν και τις δύο φανέλες που φόρεσε ο Κόμπι Μπράιαντ, αφού δεν μπορούσαν να κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα στο Νο.8 και το Νο.24.

Έτσι και το NBA2K18 αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στους παίκτες να επιλέξουν με ποιο νούμερο θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον «Black Mamba», αφού διαθέσιμα είναι τόσο το Νο.24 όσο και το Νο. 8.

Ο παλιός σταρ των Λέικερς έδειξε να το απολαμβάνει με ανάρτηση του στο twitter

Happy #2KDay You pick... play as 8 or 24 in @NBA2K! https://t.co/BrGl7dFiN0 pic.twitter.com/AhOSgh6N9V

— Kobe Bryant (@kobebryant) 15 Σεπτεμβρίου 2017