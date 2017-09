Ο Σέρβος σταρ αγωνίστηκε 31:35 και σε αυτό το διάστημα είχε 24 πόντους με 6/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Δείτε την εξαιρετική του εμφάνιση

Big time performance from a big time player! The @LeaderOfHorde (24pts) leads @KSSrbije to the #EuroBasket2017 Final! pic.twitter.com/1Ru3NXHTrA

— FIBA (@FIBA) 15 Σεπτεμβρίου 2017