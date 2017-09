Ο Σέρβος σέντερ δεν άφησε τον Μοζγκόφ να ευστοχήσει κοντά στο καλάθι και με ένα μπλοκ στα... ίσια του έβαλε απαγορευτικό στο καλάθι.

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση

Hello, my name is Boban and I don't like when someone tries to score on @KSSrbije's basket ! #EuroBasket2017 @MindsetOfWorld pic.twitter.com/CSkKiy0ob6

— FIBA (@FIBA) 15 Σεπτεμβρίου 2017