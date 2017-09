Με 11 αεροπλάνα οι Σλοβένοι στην Πόλη για τον τελικό! (pic)

Στο παιχνίδι που η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ υποχρέωσε τη «φούρια ρόχα» στην πιο βαριά ήττα στους 22 ημιτελικούς που έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια Κύπελλα, Ολυμπιακούς Αγώνες και Eurobasket, ο Λούκα Ντόντσιτς πανηγύριζε κάθε καλάθι του σαν 18άχρονος κι έτρεχε στο pick-n-roll σαν 30άρης.

Οι Σλοβένοι εξασφάλισαν το πρώτο μετάλλιο της ιστορίας τους, θα διεκδικήσουν το χρυσό απέναντι στον νικητή του Σερβία - Ρωσία ενώ οι φίλοι της εθνικής ομάδας θα ταξιδέψουν μαζικά στην Τουρκία! Συγκεκριμένα, 11 αεροπλάνα αναχωρούν αυθημερόν από τη Λιουμπλιάνα στην Κωνσταντινούπολη, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον των Σλοβένων για τον τελικό.

11 planes will fly from Ljubljana to Istanbul on Sunday, because of high interest of Slovenian fans to attend #Eurobasket2017 final!

— Yugobasket (@yugobasket) 15 Σεπτεμβρίου 2017