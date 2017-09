Αποβλήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο ο Γιασικεβίτσιους! (pic)

Το πρόβλημα των τεχνικών ποινών... ακολουθεί τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ακόμα και στα φιλικά προετοιμασίας! Ουδείς, άλλωστε, μπορεί να ξεχάσει την αντίδραση του Σάρας όταν χρεώθηκε με τεχνική ποινή σε παλαιότερο αγώνα της Ζαλγκίρις Κάουνας με τη Βιτάουτας.

«Δεν θέλω να σχολιάσω τις αποφάσεις των διαιτητών επειδή έχω ήδη τιμωρηθεί και δεν θέλω να μειώσω ακόμα περισσότερο το οικογενειακό μπάτζετ» είχε αναφέρει ο προπονητής της Ζαλγκίρις, από τη στιγμή που οι τεχνικές ποινές στη Λιθουανία συνοδεύονται με πρόστιμο.

Ο Σάρας, λοιπόν, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του ούτε στο σημερινό (15/9) φιλικό με την Τόφας όπου αποβλήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 30-15!

That's the passion! Coach #Jasikevicius is ejected in the 1st Q of the friendly game. Despite all this #Zalgiris - #Tofas 30:15 after 10mins pic.twitter.com/DFySrONckc

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 15 Σεπτεμβρίου 2017