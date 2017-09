Τιμ Ντάνκαν: «Τα πράγματα είναι άσχημα στις Παρθένες Νήσους» (vid)

Ο τυφώνας «Ίρμα» διέλυσε και τις Παρθένες Νήσους, ιδιαίτερη πατρίδα του Τιμ Ντάνκαν. Ο άλλοτε σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς έχει προσφέρει πολλά χρήματα ήδη, ωστόσο παραμένει στη γενέτειρά του για επιπλέον βοήθεια.

Μιλώντας στο CNN τόνισε πως, «τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά εδώ αφού υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές. Ο κόσμος σιγά σιγά προσπαθεί να διορθώσει κάποια πράγματα ενώ πρέπει να αναφέρω πως η βοήθεια από τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τρόφιμα, ιματισμό και άλλα απαραίτητα πράγματα είναι σημαντική».

Former NBA Star Tim Duncan: Don't forget about the Virgin Islands, which were ravaged by Irma https://t.co/4wj2cQihFR

— Anderson Cooper 360° (@AC360) 15 Σεπτεμβρίου 2017