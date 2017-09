Μπορεί η Ιταλία να αποκλείσθηκε από την Σερβία στη φάση των «16» του, όμως ο Τζίτζι Ντατόμε ήταν από αυτούς που βοήθησαν αρκετά την ομάδα τους στο τουρνουά.

Ο παίκτης της Φενέρ είχε 15 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μέσο όρο και η FIBA αποφάσισε να συγκεντρώσει τις καλύτερες στιγμές του σε ένα video.

Απολαύστε τον

.@GigiDatome had a very strong #EuroBasket2017 campaign for @Italbasket with 15 ppg,4.3 rpg and 1.4 apg! pic.twitter.com/Fk5Uz15Rvv

— FIBA (@FIBA) 15 Σεπτεμβρίου 2017