Χαρούμενος με την πρόκριση της Σλοβενίας ο Ζήσης! (pic)

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής μέσω twitter, ανέφερε πως η παρέα του Ντράγκιτς άξιζε αυτό το μετάλλιο.

«Πολύ χαρούμενος για τον δικό μας, Αλεξέι Νίκολιτς. Είναι μόνο η αρχή. Είναι μεγάλη μέρα για το σλοβενικό μπάσκετ. Άξιζε αυτό το μετάλλιο» έγραψε.

Very happy for our @AliNikolic! This is only the beginning!

Big night for Slovenian basketball, well deserved medal. #Eurobasket2017

— Nikos Zisis (@nik683) 14 Σεπτεμβρίου 2017