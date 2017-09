Τρελές ουρές για το «ΝΒΑ2Κ18» στις ΗΠΑ! (pics)

H μεγάλη μέρα για τους λάτρεις του ΝΒΑ2Κ18 στις ΗΠΑ έφτασε.

Το πασίγνωστο video game κυκλοφόρησε και οι... καμμένοι του παιχνιδιού στήθηκαν στην ουρά για το πάρουν στα χέρια τους.

Παροξυσμός σε κατάστημα που είχε το παιχνίδι από τις βραδινές ώρες. Για άλλη μια χρονιά οι τρελαμένοι με το ΝΒΑ θα περάσουν αμέτρητες ώρες μπροστά από τις οθόνες τους.

Δείτε τη φωτογραφία που το αποδεικνύει

9 PM launches on East Coast seem to be going well @GameStop #NBA2K18 #2KDay pic.twitter.com/SACJvr96fr

— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 15 Σεπτεμβρίου 2017