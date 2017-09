Μπολ: «Διάλεξα την γυναίκα μου για να μου... κάνει μπασκετμπολίστες» (vid)

Ο ΛαΒάρ Μπολ πήρε για ακόμα μια φορά τον γιο του και βρέθηκαν στην τρομερά δημοφιλή εκπομπή της Ellen DeGeneres. Η παρουσιάστρια που φημίζεται για το χιούμορ της και την αμεσότητα που βγάζει με τους καλεσμένους της δεν δίστασε και επανέλαβε όλα όσα έχει... ξεστομίσει κατά καιρούς ο Μπολ, ώστε να επιβεβαιώσει ότι τα εννοεί.

Αρχικά ο Λόνζο κλήθηκε να απαντήσει αν και εκείνος συμμερίζεται την άποψη του πατέρα ότι θα γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών με τον ίδιο να απαντά, «είναι καλό που μπαίνει ο πήχης ψηλά, οπότε αυτό κυνηγάω», ενώ πρόσθεσε ότι ο πατέρας του είναι λίγο πιο... έντονος από τον ίδιο.

Αυτό που έκλεψε και πάλι την παράσταση είναι οι απαντήσεις που κλήθηκε και πάλι να δώσει ως προς τις ατάκες που είχε πει. Επιβεβαίωσε την άποψη του για τον Μάικλ Τζόρνταν, όπως και ότι ο γιος του είναι καλύτερος από τον Στεφ Κάρι.

Παράλληλα έδωσε τρόπους οικονομίας για να αγοράσει κάποιος τα παπούτσια του, που φτηνά δεν τα λες.

Τέλος, δεν παρέλειψε να δηλώσει με... τιμή ότι επέλεξε την σύζυγο του για να του κάνει παιδιά μπασκετμπολίστες.

Ο νεαρός Μπολ πάντως έδειξε και εκείνος... περίεργη συμπεριφορά σε ερωτήσεις σε σχέση με τα αδέλφια του τα οποία τόνισε ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν καλύτερα από εκείνον.

Για ακόμα μια φορά η οικογένεια εκτίθεται στα τηλεοπτικά πλατό και αυτά που λέει δεν ακούγονται καθόλου καλά.

.@Lavarbigballer and @ZO2_ were here today to tell me about how amazing Lonzo Ball is. pic.twitter.com/YFsofwnF0c

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 14, 2017