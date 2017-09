Φυσικά είναι η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος που θα φέρει την υπογραφή της Jordan Brand, με την τρίτη εμφάνιση να θυμίζει έντονα τα 90's του ΝΒΑ!

Τότε που στους Σάρλοτ Χόρνετς δέσποζε η παρουσία των Λάρι Τζόνσον, Αλόνζο Μούρνινγκ, Μάγκσι Μπογκς και του μπαμπά των αδερφών Κάρι, Ντελ Κάρι.

FIRST LOOK: The @hornets retro that team will wear this season is as good as it gets. pic.twitter.com/LQh2PgaLyI

