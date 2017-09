Τα συλλυπητήρια του Γκέιμπριελ στον Γκόρντον (pic)

Θλίψη επικρατεί στην οικογένεια του Τζαμόν Γκόρντον.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Άρη θρηνεί τον «χαμό» του μικρού του ανηψιού, καθώς έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter: «Οδηγούσα όλη την νύχτα για να έρθω σπίτι από την Ατλάντα. Αυτό είναι τρελό, ο ανηψιός μου "έφυγε". Αναπαύσου εν ειρήνει. Το χειρότερο συναίσθημα που μπορείς να νιώσεις».

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Κένι Γκέιμπριελ, μόλις είδε τα άσχημα νέα, έσπευσε να τον συλλυπηθεί: «Προσεύχομαι για εσένα και την οικογένειά σου αδερφέ».

Been driving all night to get back home from Atl!!!! This crazy my oldest nephew gone R.I.P. This worst feeling ever pic.twitter.com/XP9ruASQcN

— Jamon Gordon (@LilReb22) 13 Σεπτεμβρίου 2017