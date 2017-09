Έξαλλοι οι ΝΒΑers με τα rankings του ESPN! (pics)

Η μεγάλη έκπληξη είχε να κάνει με το ranking του Καρμέλο Άντονι, τον οποίο το ESPN τον τοποθέτησε στο νούμερο 64, πίσω από τον... rookie Λόνζο Μπολ!

«Στο ESPN μην δείχνετε τόσο τεράστια ασέβεια» έγραψε μεταξύ άλλων στο twitter o «Μέλο» ενώ ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ πέρασε στην αντεπίθεση και καταφέρθηκε των δημοσιογράφων που έφτιαξαν τα rankings:

«Πρέπει να αρχίσουμε και εμείς να φτιάχνουμε τα rankings των λιγόψυχων δημοσιογράφων. Με χαρακτηρισμούς όσον αφορά τις δυνατότητές τους, τις αδυναμίες τους και την ικανότητά τους για φτιάχνουν 'πηγές'»

Ο Ντέιβιντ Ουέστ χρησιμοποίησε το emoji που κλαίει από τα γέλια στο συγκεκριμένο σχόλιο, ενώ «απάντησε» ο δημοσιογράφος του ESPN, Ντέιβιντ Ολντριτζ:

«Γιατί εσύ ή όποιος άλλος παίκτης βρίσκεται στο ΝΒΑ νοιάζεστε τόσο πολύ για αυτά τα άνευ σημασίας rankings από δημοσιογράφους που δεν ξέρετε και δεν σέβεστε;»

Εκείνη τη στιγμή ήταν η σειρά του Αντρέ Ιγκουοντάλα να απαντήσει: «Πάντως θα είχε πλάκα να σας βαθμολογήσουμε όλους σας».

Can't Make Sense Out Of Non Sense!

"A certain darkness is needed to see the stars."@espn Don't be so Blatant with the disrespect#LineEmUp pic.twitter.com/NIWiwL1RMj

