«Κλείδωσε» το παρατσούκλι «μεγάλη μούμια» για τον Νοβίτσκι! (pic)

Ο Γερμανός σταρ μπορεί να δουλεύει εντατικά προκειμένου να βρεθεί στην κατάσταση που επιθυμεί με το πρώτο τζάμπολ της σεζόν στο ΝΒΑ ωστόσο την παρούσα χρονική στιγμή είναι μακριά από τον στόχο του.

Γι' αυτόν τον λόγο, ο Ντιρκ Νοβίτσκι θέλησε να... αυτοσαρκαστεί και να επιλέξει το παρατσούκλι που του έβγαλε ο άλλοτε συμπαίκτης του στους Μάβερικς και νυν βοηθός του Ρικ Καρλάιλ, Ντάρελ Άρμστρονγκ.

Ποιο είναι αυτό; «Μεγάλη Μούμια»!

I'm so stiff these days that my ex teammate Darrell Armstrong calls me my favorite nickname of all time: "The big mummy"

— Dirk Nowitzki (@swish41) 12 Σεπτεμβρίου 2017