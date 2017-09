Μάτζικ Τζόνσον: «Απέρριψα Ουόριορς, Πίστονς, Νικς γιατί είμαι Λέικερς!» (vid)

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ESPN αποκάλυψε ότι δεν ήταν μόνο οι Λέικερς εκείνοι που τον είχαν πλησιάσει.

Όμως η πίστη του και η αφοσίωσή του στην ομάδα του Λος Άντζελες τον οδήγησαν στο να πει «όχι» σε Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Νιου Γιορκ Νικς.

«Αρνήθηκα σε όλους για έναν και μοναδικό λόγο! Είμαι Λέικερς! Δεν θα μπορούσα να ήμουν κάπου αλλού»

Magic says he turned down jobs with the Dubs, Pistons and Knicks before taking the Lakers job. Said Knicks' President Steve Mills called. pic.twitter.com/oEloHJldWF

— Adam Zagoria (@AdamZagoria) 12 Σεπτεμβρίου 2017