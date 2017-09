Ντράγκιτς: «Ο Ντόντσιτς βλέπει καρτούν και "Φιλαράκια"»! (vid)

Στο καλύτερο παιχνίδι του Eurobasket μέχρι σήμερα η Σλοβενία επικράτησε της Λετονίας με 103-97 και πήρε το δεύτερο εισιτήριο του ημιτελικού όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Απίστευτα πράγματα από Ντράγκιτς και Ντόντσιτς, με τον γκαρντ των Χιτ και αρχηγό της εθνικής Σλοβενίας να υπενθυμίζει ότι ο νεαρός σταρ της Ρεάλ είναι μόλις 18 χρονών!

«Είμαι συγκάτοικός του στις αποστολές. Είναι ακόμα παιδί: Βλέπει καρτούν και "Φιλαράκια" αλλά όταν πατάει παρκέ, είναι απίστευτος».

Dragic on roommate Doncic: 'He's still a kid. He watches cartoons, he watches 'Friends'. But when you put him on the floor he's unbelievable pic.twitter.com/Sp8fnNocDo

