Ντράγκιτς από... άλλον πλανήτη! (pic & vids)

Ο Γκόραν Ντράγκιτς συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2006 και στο Eurobasket 2007, έχοντας περιορισμένο ρόλο στο rotation της Σλοβενίας. Όμως, το status του άλλαξε τα επόμενα χρόνια, οδηγώντας την εθνική ομάδα της πατρίδας του στην 5η θέση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2013 μαζί με τον αδελφό του, Ζόραν.

Μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα εκείνου του τουρνουά, ενώ την επόμενη χρονιά πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, μετά την αποχώρηση του Γιάκα Λάκοβιτς. Πλέον ο 30χρονος γκαρντ των Χιτ είναι αποφασισμένος να βοηθήσει τη Σλοβενία ώστε να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση.

Απόψε (12/9), λοιπόν, τελείωσε τον προημιτελικό με τη Λετονία με 26 πόντους (6/7 βολ., 7/10 δίπ., 2/5 τρίπ.), 8 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 3 κερδισμένα φάουλ, 1 κλέψιμο αλλά και 6 λάθη σε 31'51" οδηγώντας μαζί με τον Ντόντσιτς τη Σλοβενία στα ημιτελικά!

