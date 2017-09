Η Ελλάδα έστειλε... κατάσκοπο στην προπόνηση της Ρωσίας! (vid)

Μετά την Ελλάδα που πραγματοποίησε την προπόνησή της στο βοηθητικό του «Sinan Erdem Dome», σειρά πήρε η Ρωσία.

Η ομάδα του Σεργκέι Μπαζάρεβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία της πριν το κρίσιμο νοκ άουτ ματς με την Εθνική μας Ομάδα, αλλά είχε κι ένα... αντίπαλο μάτι να την παρακολουθεί.

Για την ακρίβεια, μια γάτα, που ήταν... κατάσκοπος της ΕΟΚ, βρέθηκε για 90 λεπτά στις κερκίδες και παρακολούθησε όλη την προπόνηση της «αρκούδας».

«Εντάξει, ΕΟΚ. Ξέρουμε ότι στείλατε αυτή την πανέμορφη γάτα για να κατασκοπεύσει την προπόνησή μας, αλλά αποκαλύφθηκε, αφού έμεινε για 90 λεπτά εκεί», ανέφερε με εμφανή διάθεση για χιούμορ η ρώσικη ομοσπονδία στο twitter.

OK @HellenicBF, we know you sent this wonderful cat to scout our practice, but she uncovered herself by staying there for 90 min#EuroBasket pic.twitter.com/2si2iPNoFI

— РФБ (@russiabasket) 12 Σεπτεμβρίου 2017