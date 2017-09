Είχε 12 χρόνια να βάλει 3 τρίποντα ο Μαρκ Γκασόλ! (vid)

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με την Γερμανία ο Μαρκ Γκασόλ!

Ο 32χρονος σέντερ των Γκρίζλις πήρε... φωτιά στην τρίτη περίοδο κι έβαλε 18 πόντους, φτάνοντας συνολικά τους 28, και οδήγησε την Ισπανία στην νίκη (72-84).

Ο αδερφός του Πάου, μάλιστα, έκανε και κάτι... αξιοπερίεργο!

Ο Μαρκ είχε από το 2005 (!) να βάλει τρία τρίποντα σε διεθνή αγώνα - σήμερα ευστόχησε σε 4/6! Τότε, το πέτυχε με την U20 κόντρα στην Σλοβενία, στο Eurobasket Νέων, που έγινε στην Ρωσία.

Ωστόσο, στο ΝΒΑ παρουσιάζει βελτίωση από το τρίποντο. Η τελευταία φορά που πέτυχε 3 τρίποντα ήταν στις 4 Μαΐου κόντρα στους Θάντερ (3/5τρ), ενώ είχε και 5/5 ενάντια στους Σανς στις 28 Φεβρουαρίου.

The last time Marc Gasol made three 3-pointers in an international game - has 4 today #eurobasket2017 @baloncestofebhttps://t.co/9MXYN50wvQ

— David Hein (@heinnews) 12 Σεπτεμβρίου 2017