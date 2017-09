Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αρτούρας Γκουντάιτις ανακοίνωσε επίσημα η Αρμάνι Μιλάνο.

Η Κυπελλούχος Ιταλίας τα βρήκε σε όλα με την Λιέτουβος Ρίτας και απέκτησε τον 24χρονο φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον ιταλικό σύλλογο.

L’Olimpia si rinforza con Arturas #Gudaitis https://t.co/beCIwbwxP1

Olimpia is getting bigger with Arturas Gudaitis https://t.co/QJiBM7jrtt pic.twitter.com/jERQvXb54x

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) 12 Σεπτεμβρίου 2017