Ενάντια στο νέο καλεντάρι της FIBA ο Σαμπόνις (pic)

Ο πρόεδρος της λιθουανικής ομοσπονδίας αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις εθνικές ομάδες και τους προκριματικούς αγώνες που θα καλούνται να δώσουν στα μέσα της χρονιάς τονίζοντας πως «οι άνθρωποι που κατανοούν το μπάσκετ είναι απογοητευμένοι. Οι φίλαθλοι έρχονται στα γήπεδα για να βλέπουν τους καλύτερους παίκτες».

Οι δηλώσεις του Άρβιντας Σαμπόνις έρχονται λίγες, μόλις, μέρες έπειτα από αυτές του Έτορε Μεσίνα, όταν ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ιταλίας και άμεσος συνεργάτης του Γκρεγκ Πόποβιτς στο προπονητικό τιμ των Σπερς εξήγησε τους λόγους που «τα "παράθυρα" των εθνικών ομάδων είναι... ταπείνωση».

Arvydas Sabonis on new FIBA calendar: 'People who understand basketball should be disappointed. Fans come to arena to watch best players'

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 12 Σεπτεμβρίου 2017