Βοηθός του Πόποβιτς στους Σπερς καρφώνει με ευκολία στο Eurobasket (vid)

Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ΝΒΑers έτσι και οι Σαν Αντόνιο Σπερς έχουν στείλει μέλος του προπονητικού τους επιτελείου ώστε αν βρίσκεται δίπλα στον Ντάβις Μπέρτανς.

Στο σημερινό πρωινό χαλάρωμα της Λετονίας, ο Κάμερον Χοτζ (βοηθός αναλυτής scouting) πήρε μία μπάλα και κάρφωσε κερδίζοντας το χειροκρότημα των παικτών του Άιναρς Μπαγκάτσκις.

.@spurs video assistant Cameron Hodges who is with @DBertans_42 at #EuroBasket2017 dunking after Team Latvia practice ahead of 1/4finals. pic.twitter.com/UG2yie4v2s

— Andrejs Silins (@AndrejsSilins) 12 Σεπτεμβρίου 2017