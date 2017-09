Φωτιά είχε πάρει ο Μάρκο Μπελινέλι απέναντι στους Φινλανδούς.

Ο Ιταλός bomber έβλεπε το καλάθι σαν... βαρέλι, αφού σκόραρε από όποια σημείο ήθελε πάνω στο παρκέ. Ακόμα και από το logo του κέντρου.

Απολαύστε την τρίποντη ραψωδία του

When @Marcobelinelli gets on he starts shooting from the logo#EuroBasket2017 @Italbasket pic.twitter.com/mWZImWMi6N

— FIBA (@FIBA) 11 Σεπτεμβρίου 2017