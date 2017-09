Οι αθλητικές εγκαταστάσεις των Μπακς... για παιδιά (vid)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Το ΝΒΑ και οι ομάδες τους δεν είναι μόνο μπάσκετ και θέαμα, είναι πολλά περισσότερα.

Το κοινωνικό έργο και τα μηνύματα που περνούν οι ομάδες στον κόσμο αποτελούν καθημερινότητα και σε αυτό το πλαίσιο οι Μπακς δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό αθλητικό κέντρο για παιδιά.

Οι εγκαταστάσεις εγκαινιάστηκαν και τα γήπεδα γέμισαν με παιδικές φωνές και γέλια.

WATCH: Bucks partner with @johnsoncontrols on brand new multi-sport complex in Westlawn neighborhood. #NBACares pic.twitter.com/EYXQjnegaS

— Bucks Community (@BucksCommunity) 11 Σεπτεμβρίου 2017