Ο Πορζίνγκις αποθέωσε τον Κιριλένκο (pic)

Ο Πορζίνγκις οδήγησε εκ του ασφαλούς τη Λετονία στα προημιτελικά του Eurobasket όπου θα παίξει με τη Σλοβενία ενώ συναντήθηκε με τον Κιριλένκο, ο οποίος συνοδεύει τη ρωσική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη ως πρόεδρος της ομοσπονδίας.

«Με τον Αντρέι Κιριλένκο. Με ένα από τα μεγαλύτερα είδωλά μου εντός κι εκτός γηπέδων. Πάντα νιώθω τιμή» ήταν το μήνυμα του Λετονού NBAer στο Twitter.

With Andrei Kirilenko.

With one of my biggest idols on and off the court.

Always an honor pic.twitter.com/AJnHdYIXHG

— Kristaps Porzingis (@kporzee) 11 Σεπτεμβρίου 2017