Επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Μόραντ για Άρη (pic)

To gazzetta.gr ενημέρωσε στις 6 Σεπτεμβρίου ότι ο Ντεμέτρις Μόραντ ικανοποίησε με την αγωνιστική παρουσία το τεχνικό τιμ του Άρη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του και οδεύει προς παραμονή.

Η αρχική συμφωνία του Άρη με τον Αμερικανό προέβλεπε τη συμμετοχή του στην προετοιμασία κι εφόσον ικανοποιούσε, θα υπέγραφε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνων. Ο 25χρονος σέντερ, λοιπόν άφησε καλές εντυπώσεις στο διάστημα της προετοιμασίας και ο εκπρόσωπός του εξήγησε ότι ο πελάτης του θα συνεχίσει στους «κίτρινους», υπογράφοντας τελικά τριετές συμβόλαιο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Ντεμέτρις Μόραντ εντάχθηκε στον Άρη που θα παίξει στο Basketball Champions League τη νέα σεζόν. Καλή δουλειά» ήταν το μήνυμά του στο Twitter.

I can confirm that client Demetris Morant @bouncymeech has joined Champion's League participant ARIS BC in Greece for the season. Great work pic.twitter.com/ptNexMBYGf

— Marco Calise (@MarcoCalise) 11 Σεπτεμβρίου 2017