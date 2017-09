Η Ουγγαρία και μόνο που προκρίθηκε στη νοκ άουτ φάση είχε επιτυχημένο Eurobasket.

Ο Άνταμ Χάνγκα και οι συμπαίκτες του θέλοντας να ευχαριστήσουν τους συπατριώτες τους που βρέθηκαν δίπλα στην προσπάθειά τους, έμειναν στο παρκέ μετά την ήττα από τους Σέρβους και τραγούδησαν τον εθνικό τους ύμνο.

Nice moment in Istanbul right after Hungary was eliminated form Eurobasket. Hungarian fans sing in front of the entire National Team pic.twitter.com/RTCKlDwa4n

— Sportando (@Sportando) 10 Σεπτεμβρίου 2017