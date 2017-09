Η συγκινητική κίνηση του Μπουρούση! (pic)

O αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, Γιάννης Μπουρούσης, στέκεται δίπλα στον αγώνα του τετράχρονου Παναγιώτη Μπούφα, που διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο και νοσηλεύεται σε κλινική του Λονδίνου, και προσφέρει μια μπάλα και την φανέλα του από το Eurobasket 17, υπογεγραμμένη από όλη την ομάδα Τώρα στην πρώτη δημοπρασία της νέας σεζόν, στο www.charityidols.gr η μπάλα, και αύριο βράδυ η φανέλα. ''Solidarity 4 Ever'' @bourou29#bourousis #giannisbourousis #captain #eurobasket17 #ethinikiellados #panagiotismpoufas #charityidols #solidarity4ever #happycharity

