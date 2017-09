Δεν σταματιέται ο Κρίσταπς Πορζίνγκις στο Eurobasket και το ένιωσαν στο... πετσί τους και οι Μαυροβούνιοι.

Ο Λετονός σταρ πήρε την πάσα του συμπαίκτη του και μας πρόσφερε ενα εντυπωσιακό κάρφωμα από τα γνωστά του!

Απολαύστε την... πτήση του NBAer

We have missed you @KPOrzee ! #EuroBasket2017 @basketbols

— FIBA (@FIBA) 10 Σεπτεμβρίου 2017