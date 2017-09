Ροζίερ: «Εμένα δεν θα με κάνει trade ο Έιντζ» (pic)

Αν και κανείς δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του Ντάνι Έιντζ, ο Ροζίερ εξέφρασε την πίστη του για την παραμονή του στους Μπόστον Σέλτικς.

Μετά τη φημολογία που αναπτύχθηκε γύρω (και) από το όνομά του, εκείνος υπογράμμισε μέσω twitter ότι δεν πρόκειται να γίνει trade.

«Χαχαχα, μπα! Ο Ντάνι δεν θα με κάνει trade» έγραψε χαρακτηριστικά.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 74 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 5,5 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.

Rozier on if he gets worried when he hears trade rumors: "haha nahhh Danny won't trade me"

(Actual quote) https://t.co/sWeSF0bQGV

— Danny Z. (@MormonGekko) 9 Σεπτεμβρίου 2017