Μπορεί να χρησιμοποιείται κατά κόρον μεταφορικά το... κλισέ ότι κάποιος γίνεται «σάκος του μποξ» αλλά στην περίπτωση του Ντουάιτ Χάουαρντ αποτυπώνει την αλήθεια στο 100%!

Ο σέντερ των Σάρλοτ Χόρνετς «ανέβασε» στο twitter του ένα βίντεο όπου έχει γίνει στην... κυριολεξία «σάκος του μποξ» για μια γυναίκα πυγμάχο!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

She Actually Likes #BuzzCity takin the punishment #12isBack #NoPainNoGain pic.twitter.com/kgc5Py5Wj1

— Dwight Howard (@DwightHoward) 9 Σεπτεμβρίου 2017